بالفيديو: مطالبات بتفعيل دور المرأة في ذي قار... فمتى ينكسر حاجز الذكورية؟

وفي هذا السياق، شهدت ذي قار مطالبات بتفعيل دور المرأة في دوائر ومؤسسات المحافظة، لانها تغيب بشكل كامل عن المناصب الادارية باستثناء توليها منصب ادارة المدارس، وهو أمر عادي وبسيط جدا.

الى ذلك، فإن غياب الدور النسوي يضعف ترشيح المرأة من قبل الاحزاب والكتل للمناصب ما يكرس بشكل فعلي ذكورية المحافظة.



يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.