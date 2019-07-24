غياب المراة عن الساحة الادارية دفع الى المطالبة بضرورة تفعيل الدور النسوي في دوائر ومؤسسات المحافظة في ذي قار، لتولي جزء من مسؤولية المناصب الادارية.
وفي هذا السياق، شهدت ذي قار مطالبات بتفعيل دور المرأة في دوائر ومؤسسات المحافظة، لانها تغيب بشكل كامل عن المناصب الادارية باستثناء توليها منصب ادارة المدارس، وهو أمر عادي وبسيط جدا.
الى ذلك، فإن غياب الدور النسوي يضعف ترشيح المرأة من قبل الاحزاب والكتل للمناصب ما يكرس بشكل فعلي ذكورية المحافظة.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مطالبات بتفعيل دور المرأة في ذي قار... فمتى ينكسر حاجز الذكورية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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