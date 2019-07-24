النفط يصعد وخام برنت يصل الى 64.04 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتًا أو 0.3% إلى 64.04 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0719 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد نحو 1% يوم الثلاثاء.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا ما يعادل 0.5% إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع نحو 1% أيضًا في الجلسة السابقة.
وانخفض مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الـ19 من تموز، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونًا، حسب ما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. يأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 4 ملايين برميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا ما يعادل 0.5% إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع نحو 1% أيضًا في الجلسة السابقة.
وانخفض مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الـ19 من تموز، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونًا، حسب ما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. يأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 4 ملايين برميل.
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