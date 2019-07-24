لاعب كرة قدم يحذف حسابه على تويتر بعد إعلانه عن مثليته الجنسية (صور)

تم حذف حساب على تويتر يعود للاعب كرة قدم مجهول الهوية بعدما كان يستعد للإعلان عن مثليته الجنسية.

وفي التفاصيل، ذكر حساب مجهول على موقع تويتر يحمل اسم ”لاعب كرة القدم المثلي“ أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء 24 تموز حيث سيكون بوسع هذا اللاعب المحترف الكشف للعلن عن مثليته الجنسية.

والجدير ذكره أنه لا يوجد أي لاعب كرة قدم محترف أعلن صراحة عن أنه مثلي الجنس على صعيد كرة القدم الاحترافية في انكلترا.