بعد اضرار الكاربس.. النجف تستبدلها بأشجار صديقة للبيئة 'صور'

اعلنت مديرية بلدية النجف، اليوم الاربعاء، عن مباشرة شعبة الحدائق والمتنزهات بأستبدال شجرة الكانو كاربس المنتشرة في شوارع المدينة باشجار صديقة للبيئة دائمة الخضرة ذات الفوائدة الهائلة للبيئة . وقال مدير بلدية النجف ليث جبار خلف العبادي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان البلدية بدأت، اليوم، اولى حملاتها لقتلاع اشجار الكانو كاربس من الجزرات الوسطية لشارع الغدير – فرات وسيتم استبدالها بأشجارة صديقة للبيئة، من خلال توزيعها على جميع الحدائق والجزرات الوسطية في المدينة. Advertisements



وعزا العبادي ذلك الى الاضرار الجانبية التي تسبب بها اشجار الكانو كاربس بالنسبة للبنى التحتية طبقات التبليط للارصفة والشوارع، بالاضافة الى تأثيراتها الجانبية على البيئة كان لابد من اتخاذ مثل هذا القرار. وعزا العبادي ذلك الى الاضرار الجانبية التي تسبب بها اشجار الكانو كاربس بالنسبة للبنى التحتية طبقات التبليط للارصفة والشوارع، بالاضافة الى تأثيراتها الجانبية على البيئة كان لابد من اتخاذ مثل هذا القرار. كما اشار الى ان شوارع المدينة تحتاج الى عدد كبيرة من اشجار الصديقة للبيئة مثل السيسبان والروبينا، بالاضافة الى الكالبتوس المزهر التي تيم تجهيزها من مشاتل البلدية ليتم غرزها في الطرقات وبذلك نكون قد وضعنا اول خطوة لتوفير بيئة صحية للمواطن النجفي .





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