موفدان عراقي ومصري للوساطة بين السعودية وايران. خاتمي: حصار ترامب يجعل الحرب أكثر احتمالا. لندن: فرقاطة بريطانية ستصل إلى مياه الخليج خلال أسبوع. Advertisements أما الحوثيون فيعلنون استهداف "قاعدة الملك خالد" الجوية في السعودية. الى ذلك، تصادق بريطانيا على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني. وأخيرا، أشارت نيويورك تايمز الى ان متطرفون نفذوا تفجيرات بالصومال لصالح قطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: استهداف 'قاعدة الملك خالد' الجوية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.