استقالة وزير المالية البريطاني قبل تسلم جونسون رئاسة الحكومة

كشفت وسائل إعلام، الأربعاء، عن استقالة فيليب هاموند وزير المالية البريطاني قبل تسلم بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء.

كان وزير المالية البريطاني قال الأحد الماضي، إنه سيقدم استقالته، الأربعاء، قبل إقالته المتوقعة على يد المرشح لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون، حال توليه المنصب.

وأضاف هاموند: "أنا متأكد من أنه لن تتم إقالتي لأنني سأستقيل قبل أن نصل لتلك النقطة، وإذا افترضنا أن بوريس جونسون سيصبح رئيسا للوزراء، أتفهم أن شروطه للبقاء في حكومته ستتضمن قبول الخروج (من الاتحاد الأوروبي) دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهذا شيء لا يمكنني المشاركة فيه".

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من ناحية أخرى ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون سيعين ساجد جاويد عمدة لندن وزيرا للمالية.



ويبدأ جونسون اليوم تعيين أفراد حكومته بعد أسابيع من تفقد الطامحين في منصب بالحكومة الجديدة من بين أعضاء حزب المحافظين.



وقال مصدر من فريق جونسون إن رئيس الوزراء الجديد سيُعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له.



وذكرت وسائل إعلام إنجليزية، إن جونسون عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي منصب وزير الدفاع لكنه رفض العرض.

