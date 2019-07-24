مولر: موسكو تدخلت في الانتخابات الأمريكية على نحو منظم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المحقق الخاص روبرت مولر، اليوم الأربعاء، إن تحقيقاته انتهت إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 على نحو منظم، دون تورط أعضاء من حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

وأضاف مولر، في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، أنه لم يتبين في تحقيقاته التي أجراها تواطؤ بين أعضاء حملة ترامب الانتخابية وروسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأكد المحقق الخاص الأمريكي أن تقريره لم يتوصل لأي دلائل كافية تشير إلى عرقلة ترامب سير العدالة أو تدينه بشأن التواطؤ مع روسيا في انتخابات الرئاسة الماضية.

وفي وقت سابق، بدأ الكونجرس الأمريكي جلسة استماع طال انتظارها للمحقق مولر وسط ترقّب شديد لمعرفة ما إذا كان سيكشف تورّط الرئيس دونالد ترامب في ارتكاب أي مخالفة.

وكشف التقرير الذي أعده مولر بعد إنجازه التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية عن وجود تعاون بين روسيا وحملة ترامب وأدلة على إعاقة ترامب سير التحقيق، إلا أن المحقق الخاص لم يصدر توصية بتوجيه الاتهام للرئيس الأمريكي.