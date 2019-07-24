ماكرون يؤكد للغزواني التزامه بدعم الأمن والتنمية في موريتانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دعم باريس للأمن الوطني والإقليمي في موريتانيا وتعزيز اقتصادها وبنيتها التحتية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها ماكرون إلى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.

وعبّر ماكرون، في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الموريتانية، عن ارتياحه لما وصفها بالروابط القوية التي تجمع البلدين.

وثمّن الرئيس الفرنسي دور موريتانيا في مجموعة دول الخمس بالساحل بوصفها تجمعا إقليميا يسهم في إرساء الاستقرار في غرب أفريقيا.

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وكانت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية قد كشفت عن لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع الرئيس الموريتاني المنتخب خلال زيارته إلى باريس في 9 يوليو/تموز الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن لودريان أخبر ولد الغزواني برغبة باريس في تجديد شراكتها مع نواكشوط.





ومن المقرر أن يباشر الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني مهامه الدستورية فور انتهاء ولاية الرئيس محمد ولد عبدالعزيز في 2 أغسطس/آب المقبل.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت في 23 يونيو/حزيران الماضي فوز المرشح ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

وقالت اللجنة إن "ولد الغزاوني انتخب رئيساً للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشح المعارض بيرام أعبيدي (18,58%)".