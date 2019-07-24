الشرطة الألمانية: خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا رغم تراجع عدد المتطرفين

قالت الشرطة الألمانية إن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا رغم تراجع عدد المتطرفين في البلاد بنسبة 10% خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة "تاجس شبيجل" اليومية الخاصة عن بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن "عدد المتشددين (المحسوبين على الإسلام السياسي) المسجلين لديها بلغ ٧٠٢ عنصر خلال العام الجاري، مقارنة بـ٧٧٤ في ٢٠١٨".

وتابعت الصحيفة أن هذا يعني تراجعا بمعدل ١٠٪ في أعداد الذين تتوقع السلطات ارتكابهم أعمالا إرهابية، وتضعهم تحت رقابتها.

وأرجعت الصحيفة ذلك التراجع إلى عمليات ترحيل عدد منهم إلى بلدانهم الأصلية، ونجاح السلطات في انتشال عدد آخر من التطرف ودمجهم في الحياة الطبيعية.

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وأكدت تاجس شبيجل أنه رغم هذا التراجع لايزال خطر وقوع هجمات إرهابية في ألمانيا "مرتفعا".





في المقابل، ارتفع هذا العام عدد الأشخاص الخطيرين المنتمين لليمين المتطرف، والذي تتوقع السلطات ارتكابهم أعمالا إرهابية.

وبلغ عدد العناصر الخطرة في الأوساط اليمينية المتطرفة 39 شخصا خلال العام الجاري، مقارنة بـ٢٦ خلال ٢٠١٨، وفق المصدر ذاته.

ومنذ هجوم برلين في ١٩ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦ الذي تبناه "داعش" وراح ضحيته ١٢ قتيلا و٤٨ مصابا تكثف السلطات الألمانية الرقابة على المتشددين، وتشن حملات مداهمة استباقية بين حين وآخر للحيلولة دون وقوع هجمات جديدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تنامى خطر اليمين المتطرف أيضا في ألمانيا بعد أن نفّذ شخص من النازيين الجدد عملية اغتيال لسياسي محلي داعم للاجئين في يونيو/حزيران الماضي.