انت الان تتابع القبض على زعيم الاحتجاجات الروسي نافالني قبل أيام من مظاهرة مقررة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ألقت الشرطة الروسية اليوم الأربعاء القبض على زعيم الاحتجاجات الروسي أليكسي نافالني في العاصمة موسكو، قبل أيام من مظاهرة حاشدة مقررة أمام مكتب رئيس البلدية.
وقال نافالني من داخل مركز للشرطة، في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تطبيق انستجرام: "خارج منزلي، كانت هناك حافلة صغيرة بها رجال شرطة، ألقوا القبض علي".
وكان نافالني 43/ عاما/ يخطط لقيادة مظاهرة يوم السبت المقبل احتجاجا على منع العديد من مرشحي المعارضة خوض الانتخابات البلدية.
وتم اعتقال نافالني بتهمة التخطيط لتنظيم تجمع عام من دون الحصول على تصريح، بحسب ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسيةعن محاميه أولجا ميخائيلوفا.
وكان المعارض الروسي البارز حل في المركز الثاني في انتخابات عمدة موسكو التي جرت في عام 2013 ، بحصوله على حوالي 25 في المئة من أصوات الناخبين. وتعرض للاعتقال عدة مرات بسبب تنظيم تجمعات دون تصريح رسمي.
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