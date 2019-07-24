انت الان تتابع نواب بريطانيا يشيدون بـ "ماي" ويدينونها في جلسة استجوابها الأخيرة كرئيسة للوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

أشاد النواب البريطانيون، وأدانوا وسخروا من تيريزا ماي خلال جلسة استجوابها الأخيرة كرئيسة للوزراء اليوم الأربعاء قبل أن تسلم السلطة لخلفها بوريس جونسون.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوبين للبرلمان: "أنا أشيد بحسها بالواجب العام"، مكررا دعوته إلى إجراء انتخابات عامة.

وأضاف أنه يأمل أن تعارض ماي التي ستظل عضوة بالبرلمان، "الخطط المستهترة الخاصة بخلفها"، مشيرا على ما يبدو لتعهد جونسون بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق.

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ووافقت ماي على التنحي عن رئاسة الحكومة في أيار/مايو بعدما فشلت في الفوز بموافقة البرلمان على اتفاق "بريكست" الذي كانت توصلت إليه مع بروكسل.

وقالت ماي أمام البرلمان اليوم: "عملت بكد للحصول على اتفاق جيد من أجل المملكة المتحدة".