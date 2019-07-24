“التعاون الإسلامي” تُشيد بالخدمات المُقدمة لمشروعات المشاعر المقدسة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، افتتاح عدد من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لضيوف الرحاب المقدسة.

وأكد “العثيمين”، أن إعلان مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، افتتاح هذه المشاريع بتكلفة 3.1 مليارات ريال، تزامنًا مع موسم الحج هذا العام 1440هـ، ويأتي ضمن الاهتمام الدائم للمملكة حاضنة الحرمين بالأماكن المقدسة وزوارها.

وأشار إلى أن المنظمة تقدر عاليًا الدعم المتواصل من حكومة المملكة ، دولة المقر والعضو المؤسس لمنظمة التعاون الإسلامي ، على رعايتها لضيوف الحرمين، وعلى دعمها المتواصل واللامحدود لكل ما من شأنه رفعة العالم الإسلامي والدفاع عن قضاياه ، لافتًا الانتباه إلى مكانة المملكة في وجدان كل مسلم.