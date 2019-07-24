الان تتابع أمير الكويت يستقبل وزير شؤون الطاقة السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، بقصر بيان، صباح اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

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