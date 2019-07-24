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أمير الكويت يستقبل وزير شؤون الطاقة السعودي

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، بقصر بيان، صباح اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

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