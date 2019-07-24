الكويت: ما تقوم به إسرائيل يضاعف وتيرة العنف في المنطقة

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات إقدام اسرائيل على هدم منازل الشعب الفلسطيني في بلدة (صور باهر) في القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأربعاء عن المصدر قوله إن هذه الاعمال "تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام في المنطقة وتقويض فرص نجاحها"، لافتا إلى أنها ستضاعف من المعاناة الانسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد المصدر أن "دولة الكويت إزاء هذه الممارسات بادرت وبالتنسيق مع جنوب إفريقيا وإندونيسيا وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس الأمن تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الأمن والسلم الدوليين وإصدار بيان يحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".