لحظة اغتيال دبلوماسي تركي في أربيل.. فيديو

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، تموز 24، 2019 اللحظات الأولى لحادثة اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل الأربعاء الماضي.

ويظهر الفيديو، الذي لم يتم التأكد من صحته، نائب القنصل التركي في أربيل عثمان كوسيه وهو يجلس مع شخص آخر، وبعدها يقترب منهما ثلاثة أشخاص ويفتحون النار على كوسيه ومن ثم يلوذون بالفرار.

هذا ولم تؤكد أو تنفي أي جهة رسمية في حكومة إقليم كردستان صحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.