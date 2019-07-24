المملكة المتحدة: لم نرسل أي وسطاء إلى إيران

قال مصدر دبلوماسي بريطاني إن بلاده لم ترسل أي ممثلين إلى إيران كوسطاء، وذلك بعدما ذكر الوقع الإلكتروني لوكالة تسنيم للأنباء إن وسيطا أُرسل لبحث تحرير ناقلة ترفع علم بريطانيا تحتجزها إيران.

وأضاف المصدر "لسنا على علم بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران".

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد احتجاز إيران ناقليتي نفط بريطانيتين في مضيق هرمز مطلع الأسبوع الجاري.