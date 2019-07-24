إذا كنت تمتلك 10 ملايين دولار.. فهذا أفضل استثمار لها

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نصح قسم إدارة الثروات الخاصة Citi Private Bank في مجموعة Citigroup المصرفية، العملاء الأكثر ثراءً بوضع المزيد من الأموال في سندات الشركات الأميركية ذات التصنيفات الاستثمارية والقروض المصرفية الأميركية مقابل الحد من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والأسهم.

وأكد قسم إدارة الثروات الخاصة في "سيتي" والذي يعنى بالعملاء بحد أدنى للاستثمار يبلغ 10 ملايين دولار، أن الأفضلية في الاستثمار حاليا لديون الشركات التي تعمل محليا في الولايات المتحدة، في صناعة الأغذية والمشروبات والتي من المحتمل أن تتفوق في أدائها على ديون شركات أخرى في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كذلك ينصح سيتي بالاستثمار في سندات الأسواق الناشئة التي من المحتمل أن تستفيد من قيام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.

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وقد ارتفعت السندات في جميع أنحاء العالم هذا العام وسط تلميح الاحتياطي الفدرالي إلى استعداده لتخفيض الفائدة وسط إشارات بأن النمو العالمي يتعثر، إذ بلغ العائد على مؤشر بلومبيرغ باركليز لسندات الشركات الأميركية 10٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية بينما ارتفع مؤشر

MSCI World للأسهم بنسبة 3٪ فقط، ومع ذلك يرى سيتي فرصا واعدة في أسواق الأسهم في آسيا.

أما بالنسبة للعملات تفضل "سيتي" الين باعتباره ملاذا آمنا وسيحافظ على قيمته وسط تقلبات السوق المستمرة والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما أن توصيات "سيتي" تعتمد على توقعاته بأن الاحتياطي الفدرالي سيخفض الفائدة بربع نقطة مئوية في يوليو وبنسبة مماثلة في سبتمبر المقبل.

كما يتوقع قيام السلطات الصينية بخفض نسبة احتياطي الودائع المطلوبة للبنوك بـ 1% أو أكثر في الأشهر المقبلة.