باسيل التقى سفراء بريطانيا وقبرص والنروج والاتحاد الأوروبي

عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اجتماعا مع سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ وتناول البحث آلية استمرار اتفاقيات الشراكة بين لبنان وبريطانيا بعد أن تخرج من الإتحاد الأوروبي وخصوصا في ضوء نتائج الإنتخابات الأخيرة في بريطانيا.
كما التقى باسيل كلا من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن، سفيرة قبرص كريستينا رافتي وسفيرة النروج لين ليند في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامهم الديبلوماسية في بيروت.
كما استقبل رئيس جمعية المصارف سليم صفير.
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