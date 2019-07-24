باسيل التقى سفراء بريطانيا وقبرص والنروج والاتحاد الأوروبي

عقد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ اجتماعا مع سفير ​بريطانيا​ لدى ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ وتناول البحث آلية استمرار اتفاقيات الشراكة بين لبنان وبريطانيا بعد أن تخرج من ​الإتحاد الأوروبي​ وخصوصا في ضوء نتائج الإنتخابات الأخيرة في بريطانيا.

كما التقى باسيل كلا من سفيرة ​الاتحاد الأوروبي​ لدى لبنان ​كريستينا لاسن​، سفيرة قبرص كريستينا رافتي وسفيرة ​النروج​ لين ليند في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامهم الديبلوماسية في ​بيروت​.

كما استقبل رئيس جمعية المصارف سليم صفير.