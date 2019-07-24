ماريا كريستي باخوس تمثل لبنان والشرق الأوسط بـ "امرأة وحيدة" في أوروبا

مثّلت المخرجة والأستاذة في الجامعة ال​لبنان​ية الدكتورة ماريا كريستي باخوس لبنان و​الشرق الأوسط​ في المنتدى الذي نظّمه متحف الأرشيف المختبري: داريو فو وفرنكا راميه - ​إيطاليا​ ( Museo Archivio Laboratorio ∕ Dario Fo Franca Rame)

وأُقيم المنتدى بتاريخ 18 تموز 2019 في مدينة فيرونا الإيطالية، بمناسبة الذكرى التسعين لولادة الممثلة والكاتبة المسرحيّة Franca Rame ، بمشاركة مؤسسة أرشيف الدولة في فيرونا (Archivio di stato di Verona)

وألقت الدكتورة باخوس محاضرة تحدثت فيها عن عملها المسرحي المقبل "امرأة وحيدة" - تأليف داريو فو وفرنكا راميه – وهي قصة تجسّد الصراع الذي يعيشه الإنسان في ظل الأعراف الاجتماعية وحقيقة مشاعره وحريته الشخصية، وتفضح المسرحية التجاوزات التي تحدث بحق القوانين والأعراف.

وتشير الدكتورة – الباحثة باخوس، خريجة كلية الفنون الجميلة والعمارة (1) - قسم المسرح والأستاذة في فرعها الثاني والمتخصّصة في فنّ الإخراج وإعداد الممثل في المنهجين العالميين (ستانيسلافسكي ومايرخولد)، إلى تمسكها ب​اللغة​ الأكاديمية العلمية والتربية الفنيّة الأصيلة للطالب والمتخصص، وذلك ترسيخًا للنهج الأكاديمي الذي يلتزمه "المسرح الآخر" الذي أسّسه المخرج والباحث الأكاديمي البروفسور طلال درجاني (أستاذ في ​الجامعة اللبنانية​ - كلية الفنون - الفرع الاول)

يُذكر أن الشخصية التي ستلعب دور "​المرأة​ الوحيدة" هي يارا زخّور - خريجة كلية الفنون الجميلة والعمارة (2)، على أن تُعرض المسرحية في لبنان وإيطاليا و​بريطانيا​.