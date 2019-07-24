ماريا كريستي باخوس تمثل لبنان والشرق الأوسط بـ "امرأة وحيدة" في أوروبا

مثّلت المخرجة والأستاذة في الجامعة اللبنانية الدكتورة ماريا كريستي باخوس لبنان والشرق الأوسط في المنتدى الذي نظّمه متحف الأرشيف المختبري: داريو فو وفرنكا راميه - إيطاليا ( Museo Archivio Laboratorio ∕ Dario Fo Franca Rame)
وأُقيم المنتدى بتاريخ 18 تموز 2019 في مدينة فيرونا الإيطالية، بمناسبة الذكرى التسعين لولادة الممثلة والكاتبة المسرحيّة Franca Rame ، بمشاركة مؤسسة أرشيف الدولة في فيرونا (Archivio di stato di Verona)
وألقت الدكتورة باخوس محاضرة تحدثت فيها عن عملها المسرحي المقبل "امرأة وحيدة" - تأليف داريو فو وفرنكا راميه – وهي قصة تجسّد الصراع الذي يعيشه الإنسان في ظل الأعراف الاجتماعية وحقيقة مشاعره وحريته الشخصية، وتفضح المسرحية التجاوزات التي تحدث بحق القوانين والأعراف.
وتشير الدكتورة – الباحثة باخوس، خريجة كلية الفنون الجميلة والعمارة (1) - قسم المسرح والأستاذة في فرعها الثاني والمتخصّصة في فنّ الإخراج وإعداد الممثل في المنهجين العالميين (ستانيسلافسكي ومايرخولد)، إلى تمسكها باللغة الأكاديمية العلمية والتربية الفنيّة الأصيلة للطالب والمتخصص، وذلك ترسيخًا للنهج الأكاديمي الذي يلتزمه "المسرح الآخر" الذي أسّسه المخرج والباحث الأكاديمي البروفسور طلال درجاني (أستاذ في الجامعة اللبنانية - كلية الفنون - الفرع الاول)
يُذكر أن الشخصية التي ستلعب دور "المرأة الوحيدة" هي يارا زخّور - خريجة كلية الفنون الجميلة والعمارة (2)، على أن تُعرض المسرحية في لبنان وإيطاليا وبريطانيا.
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