رئيس بلدية البيرة عكار طلب من شرطة البلدية توقيف كل سائق دراجة يضع قبعة

أعلن رئيس بلدية البيرة محمد وهبي في بيان ان "بعد تكاثر ظاهرة ​السرقات​ وأعمال النشل في ​بلدة البيرة​ ومحيطها، وصعوبة التعرف الى الفاعلين بالرغم من وجود ​كاميرات مراقبة​ بسبب وضع السارقين قبعات تخفي وجوههم او قيامهم بالتلثم وعبورهم على الدرجات النارية في البلدة. ونتيجة، لذلك أصدر رئيس بلدية البيرة الحاج محمد وهبي قرارا يقضي باعطاء التعليمات وتفويض شرطة ​البلدية​ وجوب توقيف كل سائق دراجة، لبنانيا كان أم سوريا، يضع قبعة قاصدا اخفاء وجهه عن الكاميرات في البلدة ومفوضا، في الوقت نفسه، جهاز ​الشرطة​، بتصوير كل سائق دراجة لا يلتزم توجيهات البلدية لجهة كشف وجهه. وكذلك اخذ بصماته وتصوير اوراقه الثبوتية ووضعها في قائمة المشبوهين الذين يقومون باعمال سرقة ونشل في احياء البيرة وجوارها في ملف خصص لهذه الغاية حتى تتمكن البلدية من مساعدة الاجهزه الامنية لجهة كشف هوية الذين يسطون على الناس ويعتدون على ممتلكاتهم.

ولفت البيان الى ان الذين يعتمرون الخوذة عليهم ايضا الإمتثال لتعليمات الشرطة وتوجيهاتها حفاظا على ​الأمن​ والممتلكات العامة. واعطى وهبي تعليماته لجهاز الشرطة بالتعامل مع اصحاب العلاقة ضمن الأنظمة والقوانين المرعية.