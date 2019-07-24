ضاهر: لضرورة الاستفادة من مياه نهر الحاصباني لتعويض النقص المائي في الجنوب

رأى مدير عام "مؤسسة مياه ​لبنان​ الجنوبي" وسيم ضاهر، خلال مؤتمر "نهر ​الحاصباني​/ الوزاني: الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية"، الّذي نظّمه "المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق" و"​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"، أنّ "الدراسات السابقة الّتي أُجريت حول حوض ​الأردن​ تحتاج إلى مراجعة كون معظمها غير دقيق".

وشدّد على "ضرورة الاستفادة من مياه النهر لتعويض النقص المائي في الجنوب"، لافتًا إلى أنّ "حاجة لبنان من هذا الحوض كبيرة جدًّا، في حين أنّ الاستفادة لا تتعدى النصف في المئة". وركّز على أنّ "المراجع الدولية الّتي حدّدت حقوق لبنان من الحاصباني لم تطبّق، وإن كانت أقل من حصة لبنان الحقيقيّة".