ميشال الدويهي التقى وفد الشبيبة المتحدر من أصل لبناني الآتي من 18 بلدا

لفت الرئيس الإقليمي لـ"الجامعة ال​لبنان​ية الثقافية" في ​أستراليا​ و​نيوزيلندا​ ​ميشال الدويهي​، خلال لقائه وفد الشبيبة المتحدر من أصل لبناني الآتي من 18 بلدًا في العالم، إلى "أنّني أرحّب بكم في إهدن فردوس لبنان، وآمل أن تمضوا أوقاتًا ممتعة في ربوع هذا الوطن الجميل، وأن تتكرّر هذه الزيارات سنويًّا لبلد أجدادكم".

وتسلّم الدويهي من رئيسة الشبيبة الإغترابية ومن والسكرتير العام، درعًا تذكارية تقديرًا لعطاءاته.