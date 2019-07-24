جريصاتي من السراي: لم نتوصل الى حل لأزمة النفايات ولكن الحوار كان ايجابيا

أشار وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ إلى ان "موضوع النفايات يعتبر أزمة وطنية كبيرة لا يمكن لأحد ان يتجاهلها، والحكومة تتعامل معها بكل جدية"، لافتا الى ان "الاجتماعات التي تعقد لبحث هذا الموضوع ايجابية، وهناك حوار صريح يجري من خلال وضع كل الامور على الطاولة، وتعبير كل فريق عن هواجسه، ونحن كحكومة لدينا فرصة لعرض كل الخطط التي نعمل عليها كوزارة بيئة او كحكومة مجتمعة".

واوضح جريصاتي أن "اجتماع نواب المتن مع الحريري اليوم كان ضمن الايجابية والحوار المفتوح، وعلينا جميعا بكل مسؤولية العمل للوصول الى حل، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل من اجل طرح افكار جديدة من بعض الأحزاب والقوى السياسية المعنية لمناقشتها في الاجتماع المقبل، من اجل اتخاذ القرار النهائي في هذا الموضوع، وقد انتهى ​النقاش​ اليوم بطريقة ايجابية رغم اننا بصراحة لم نصل الى نتيجة، ولكن الحوار ايجابي جدا والتزم الرئيس الحريري استكمال البحث في الاسبوع المقبل".