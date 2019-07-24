عبدالكريم علي: للحزب القومي دور ومساهمة فاعلة في التصدي للارهاب

لفت ​السفير السوري​ ​علي عبد الكريم علي​، في تصريح خلال لقائه رئيس ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ ​فارس سعد​، الى أن "المعركة التي تنتصر فيها ​سوريا​ في مواجهة إرهاب يتهدد قضايا المنطقة كل المنطقة، يشكل علامة يفترض أن نستمر في تحصينها والعمل على الانجاز فيها، ومفيد أن نذّكر أن للحزب القومي دور ومساهمة فاعلة في التصدي لهذا ​الارهاب​، فقد قدم عددا كبيرا من الشهداء وحقق مساهمات مقدّرة مع ​الجيش​ العربي السورية وبقيادة قائد هذه المعركة باقتدار كبير"، مشددا على "أننا نتفاءل للحزب القومي مع سعد بتحقيق انجازات ونجاحات على الصعيد ال​لبنان​ي للخروج من المآزق والأزمات، لتحصين الوحدة الوطنية اللبنانية، لتحصين العمل بين كل ​القوى الوطنية​، لأن عافية لبنان تعني سورية، وعافية سورية تشكل عافية للبنان".

وأكد أن "​المقاومة​، رافعة لسيادة لبنان، و​الحزب القومي​ كان له دور دائما في كل المراحل، في التأكيد على أهمية البنية الوطنية والوحدة الوطنية وفي رفض المذهبية والطائفية وكل ما يسيء الى بنية العافية في هذا البلد. نرجو أن يكون للأستاذ سعد وللحزب القومي ولكل القوى الوطنية اللبنانية وللقوى الوطنية في ​الحكومة اللبنانية​ وفي ​الرئاسة اللبنانية​ دور في تحصين دور لبنان المكمل والمفعل لما تقوم به سورية في مواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة كل المنطقة".