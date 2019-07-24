أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين أنّ "محادثات على مدى يومين ستُعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي الأسبوع المقبل"، سعيًا لتحقيق تقدّم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.
وأوضح منوتشين "أنّه سيترأس مع ممثّل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الوفد الأميركي"، معربًا عن أمله في "إحراز تقدّم، لكن هناك العديد من المسائل العالقة"، ولذا فهو يتوقّع جولة أخرى من المحادثات لاحقًا في واشنطن.
وسيكون ذلك أوّل اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في أيار الماضي، بعد أن اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بالتراجع عن التزاماتها.
كانت هذه تفاصيل خبر منوتشين: الصين وأميركا ستعقدان محادثات ليومين في شنغهاي الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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