شكرا لقرائتكم وزير الاتصالات السعودي: سنقدم خدمات 5G متطورة للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله السواحه، عن "زيادة أبراج اتصالات الجيل الخامس 5G من 3 أبراج العام الماضي إلى 37 برجاً لرفع مستوى الخدمات المقدمة للاتصالات في مناطق مكة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

وأكد السواحه في مقابلة مع "العربية" على هامش جولته التفقدية لخدمات الاتصالات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على "تقديم خدمات اتصالات حضارية مطورة تليق بالمملكة للحجاج والمعتمرين وزوار المملكة في هذه الفترة من العام".

كما كشف وزير الاتصالات السعودي عن "رفع سرعة الإنترنت هذا العام إلى 64 ميغابت بالثانية، مقارنة مع 26 ميغابت بالثانية العام الماضي، بزيادة 80%" موضحاً أن "هذه الجهود تتزامن مع خطة مراجعة للتأكد من جودة الخدمات".

وشرح أن خطة مراجعة الخدمات تتضمن 4 محاور أولها فرق تفتيش لمراجعة جودة الشبكة وضمان عدم تداخل الترددات، وفق أخرى لمراقبة سير العمل في شبكات وأبراج الاتصالات، بجانب مراقبة منافذ شركات الاتصالات لضمان عدم الازدحام فيها لدى تقديم خدماتها للحجاج، إضافة إلى مراجعة مواصفات الخدمات وتلقي الشكاوى ورفعها للجهات المختصة بها.