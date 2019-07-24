شكرا لقرائتكم تركيا: لم نتفق مع أميركا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن الاقتراحات الأميركية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا لا ترضي تركيا، مضيفاً أن البلدين لم يتفقا بشأن إخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.
وأدلى جاويش أوغلو بتلك التصريحات للصحافيين في أنقرة بعد محادثات أجريت على مدى ثلاثة أيام بين الوفدين التركي والأميركي.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا ستشن هجوماً جديداً في سوريا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قريباً مع الأميركيين حول المنطقة الآمنة.
وتنظر تركيا إلى المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش كإرهابيين وتطالب بإنشاء منطقة آمنة لإبعاد هؤلاء المقاتلين عن حدودها. وقد أرسلت مؤخرا تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية.
في سياق آخر، قال جاويش أوغلو إنه قد يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في الأيام القادمة، وهي خطوة طال انتظارها في الجهود المتعثرة لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.
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