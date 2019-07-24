بري: لا مانع من أن تنعقد الحكومة ويترك موضوع قبرشمون إلى حين التوافق عليه

أبدى رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ أمام زواره أمس انزعاجاً كبيراً من تعطل جلسات الحكومة، مؤكّداً أنه "يجب اجتماع ​مجلس الوزراء​ خلال أسبوع".

وسأل رئيس المجلس: "تعطلت الحكومة ثلاثة أسابيع، فماذا استفدنا؟ أنا تحركت ولم أتوقف عن الحركة، لكن ثمة أموراً ضرورية للبحث فيها وبتّها في مجلس الوزراء، مثل الموضوع الفلسطيني الخطير للغاية وموضوعي التعيينات و​مؤتمر سيدر​، إضافة إلى الحاجة لبدء درس موازنة عام 2020 كي تصل إلى ​مجلس النواب​ في الموعد الدستوري المحدد. وزير المال أنجز الموازنة، ويفترض من الآن أن تُناقَش في مجلس الوزراء".

وأضاف أنه "منذ اللحظة الأولى بعد حادثة ​قبرشمون​ أكدت ثلاثية المعالجة السياسية والأمنية والقضائية. أقول إن المصالحة السياسية ضرورية للغاية، ويجب العمل من أجلها". ورأى أن "إحالة الحادثة على ​المحكمة العسكرية​ أمر طبيعي، لكن موضوع ​المجلس العدلي​ يعود إلى مجلس الوزراء. إذا لم يكن هناك اتفاق على المعالجة، فلا مانع من أن ينعقد مجلس الوزراء ويترك هذا الموضوع إلى حين التوافق عليه".