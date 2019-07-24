معلومات للـLBCI: بري وقع على قانون الموازنة وأحاله إلى رئاسة الجمهورية

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وقّع على ​قانون الموازنة​ وأحاله إلى ​رئاسة الجمهورية​، وبذلك يُتوقّع أن تُنشر هذا الخميس في ​الجريدة الرسمية​ أو بملحق خاص".

وأوضحت أنّه "تمّ تضمين قانون الموازنة بندًا يحفظ حق الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ في 6 قطاعات مختلفة، وهذا الأمر يثير اعتراض "​التيار الوطني الحر​".