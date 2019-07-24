سائقو شاحنات نقل البحص والرمل قطعوا طريق المنية- العبدة الدولية

عمد ​سائقو الشاحنات​ الناقلة للبحص والرمل، إلى ​قطع طريق​ المنية- ​العبدة​ الدولية في نطاق بلدة ​المحمرة​ بالاتجاهين، مطالبين بـ"السماح لهم بالعمل على نقل الرمل والبحص من الكسارات المتوقّفة منذ فترة".

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