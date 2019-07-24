سلامي: ادعاءات ترامب بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة هي كذبة كبيرة

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن "ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة هي كذبة كبيرة"، معتبرا ان "لا أحد في العالم يقبل أي مزاعم من دون أدلة".
وكشف سلامي أن "الطائرة الإيرانية المسيرة التي تحدث عنها ترامب، حلقت فوق مياه الخليج لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وقامت بمهمات رصد ومراقبة، وأرسلت صورا للبوارج البحرية في المنطقة وخارج المنطقة".
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