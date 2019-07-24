سلامي: ادعاءات ترامب بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة هي كذبة كبيرة

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني ​حسين سلامي​ أن "ادعاءات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن إسقاط ​طائرة​ إيرانية مسيرة هي كذبة كبيرة"، معتبرا ان "لا أحد في ​العالم​ يقبل أي مزاعم من دون أدلة".

وكشف سلامي أن "الطائرة الإيرانية المسيرة التي تحدث عنها ترامب، حلقت فوق مياه ​الخليج​ لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وقامت بمهمات رصد ومراقبة، وأرسلت صورا للبوارج البحرية في المنطقة وخارج المنطقة".