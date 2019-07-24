الرئيس عون: سأسلّم الرئيس المقبل وطناً افضل بكثير مما هو عليه اليوم

أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أنه "سيسلّم الى رئيس الجمهورية المقبل، وطناً افضل بكثير مما هو عليه اليوم، على صعيد ​البيئة​ و​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي" وطمأن بـ"أننا سنتجاوز الأزمة الحالية وسيتحسن الوضح تدريجا، وكل يوم سيكون أفضل من الذي قبله".

وشدد الرئيس عون خلال استقباله مجموعة من ​الطلاب​ يمثلون مختلف ​الجامعات​ ال​لبنان​ية، على أن "الأوضاع المعيشية لن تتحسن إلا مع تطبيق الخطة الاقتصادية ​الجديدة​ التي بدأنا بالفعل العمل عليها، والتي من شأنها أن تزيد فرص العمل في مختلف المجالات"، مشيراً إلى "اننا بحاجة اليوم إلى تعاون الجميع لتحقيق النهضة، وعلى الجميع تقديم التضحيات للتخلص من الأزمة الحالية. فاذا لم نضحِ اليوم بالقليل فسنخسر بعدها الكثير"، مؤكداً "اننا نحن نحارب ​الفساد​، ولكننا لا نسعى الى التشهير بالناس، وستشعرون من تلقاء أنفسكم بأن الامور تتحسن".

من جهة أخرى، توجه الرئيس عون الى الطلاب بالقول ان تخصصهم في الخارج ليس سيئاً في المطلق، لكن الخطر يكمن في عدم بقاء القسم الاكبر من ​الشباب​ في لبنان، لان عليهم تطوير لبنان والنهوض به، لافتاً إلى اهتمامه الشخصي بذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعته عن كثب لقضاياهم، وسعيه الى وضع كوتا لتوظيفهم تكون ملزمة، مشيراً الى وجود قانون بهذا الخصوص منذ العام 2000 لم ينفذ حتى الساعة.

واعتبر ان "​الزواج​ المختلط يؤمن انتقال المجتمع من الحال الطائفية الى حال ​المجتمع المدني​"، مشيراً إلى أن "حرية الزواج في لبنان تخضع لقوانين مختلفة برغم انه من المفروض توحيد هذه القوانين. ففي مقابل قانون عقوبات واحد هناك قوانين احوال شخصية متعددة تجعل من الافراد وكأنهم منتسبون الى طوائفهم فحسب".