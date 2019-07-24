ضبط قارب صيد إيطالي بلا ترخيص داخل مياه ليبيا الإقليمية

أعلنت ​القوات​ التابعة ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية عن "ضبط قارب صيد إيطالي لا يحمل ترخيصا، داخل ​المياه​ الإقليمية، على متنه خمسة إيطاليين وتونسيان"، موضحةً أن "حرس السواحل قام بضبط مركب صيد إيطالي دخل المياه الإقليمية، ولا يحمل رخصة للصيد في المياه الليبية".

وأشارت إلى أنه "تم اقتياد القارب إلى ميناء ​مصراتة​ البحري على بعد 200 كيلومتر شرق ​طرابلس​، وأن طاقمه قيد التحقيق الآن".