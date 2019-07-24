شدّد مستشار الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ​ياسين آقطاي​، على أنّ "لا أساس من الصحة للأنباء الّتي تناقلتها وسائل إعلام عالميّة وعربيّة حول وفاة اردوغان". وأكّد في تصريحات خاصّة لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "اردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كلّ عام، وغيابه يؤدّي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس التركي: لا صحة للأنباء بشأن وفاة اردوغان وهو يقضي عطلة الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.