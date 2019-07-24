وزير خارجية تونس: مستعدون لإعادة قضية فلسطين لصدارة الاهتمام العالمي

شدد وزير الخارجية التونسي ​خميس الجهيناوي​ على "استعداد تونس لإعادة ​القضية الفلسطينية​ لصدارة الاهتمام العالمي"، مشيراً إلى أن "تونس التي تترأس ​القمة العربية​، وانتخبت عضوا غير دائم ب​مجلس الأمن الدولي​ لعامي 2020 و2012، مستعدة لمعاضدة كُل الجهود الهادفة إلى إعادة القضية الفلسطينية لصدارة اهتمامات الرأي العام الدولي".

كما أشار إلى "أنها مستعدة لإحياء المفاوضات على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حلّ الدولتين"، منوهاً إلى "عمق روابط الأخوة التي تجمع الشعبين التونسي والفلسطيني"، معتبرا أن "التطور المطّرد لنسق تبادل الزيارات بين مسؤولي الدولتين مؤشر مهم على الحركية التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين".