وزير الإسكان السوري: العمل مستمر على وضع مخططات للمناطق المحررة

أكّد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن "هدف الوزارة أثناء العمل في المناطق التي تمّ تحريرها هو وضع دراسة تخطيطية لمشروع إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن "العمل الأساسي الذي نقوم به قبل الدخول بأي عمل آخر هو العمل التخطيطي في وضع دراسة تخطيطية لغالبية المناطق التي تم تحريرها كون بعض هذه المناطق كانت تحتوي على أبنية مخالفات وتعدّيات ومن الطبيعي ألا نعيد بناءها من دون تخطيط سليم مبني على أسس سليمة".

ولفت إلى "اننا بدأنا في الواقع بعملية التخطيط على كل مستوياته من الأعلى وهو التخطيط الإقليمي والشامل وصولاً إلى المستوى الأخير وهو مستوى التخطيط المحلي والعمراني"، لافتاً إلى أنه "إذا كانت المنطقة منظمة يعاد دراسة مخططها التنظيمي وفي حال كانت ضمن المخالفات يوضع مخطط تنظيمي لها"، موضحاً أن "المشروعات العمرانية لم تتوقف أثناء الحرب، "حيث استمر العمل الإسكاني في المناطق الآمنة".