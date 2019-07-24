ملك الأردن ورئيس فلسطين بحثا في عمان بتطورات القضية الفلسطينية

أعلن الديوان الملكي الأردني، أنّ "ملك الأردن عبدالله الثاني التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العامة الأردنية عمان، وجرى بحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين".
ويأتي اللقاء قبيل جولة شرق أوسطية لمستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجاريد كوشنر، الأسبوع المقبل، تشمل إسرائيل و5 دول عربية، بينها الأردن.
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