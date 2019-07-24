ملك الأردن ورئيس فلسطين بحثا في عمان بتطورات القضية الفلسطينية

أعلن الديوان الملكي ​الأردن​ي، أنّ "ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ التقى الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، في العامة الأردنية عمان، وجرى بحث التطورات المرتبطة ب​القضية الفلسطينية​، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين".

ويأتي اللقاء قبيل جولة شرق أوسطية لمستشار وصهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، اجاريد كوشنر، الأسبوع المقبل، تشمل ​إسرائيل​ و5 دول عربية، بينها الأردن.