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ملك الأردن ورئيس فلسطين بحثا في عمان بتطورات القضية الفلسطينية

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أعلن الديوان الملكي ​الأردن​ي، أنّ "ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ التقى الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، في العامة الأردنية عمان، وجرى بحث التطورات المرتبطة ب​القضية الفلسطينية​، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين".

ويأتي اللقاء قبيل جولة شرق أوسطية لمستشار وصهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، اجاريد كوشنر، الأسبوع المقبل، تشمل ​إسرائيل​ و5 دول عربية، بينها الأردن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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