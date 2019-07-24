وزير الداخلية التركي: لا مشاكل مع السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة

لفت وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ إلى أن "السلطات التركية لا تعاني من مشاكل مع السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة، وأن التدابير الأخيرة المعلن عنها، تستهدف ​المهاجرين​ غير النظاميين"، موضحاً أن "مدينة ​اسطنبول​ يقطنها حاليا مليون و69 ألف مهاجر نظامي مسجلين لدى الجهات الرسمية، بينهم 547 ألف سوري يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، و522 ألفا من جنسيات أخرى يقيمون عبر تذاكر إقامة".

وأشار إلى "اننا لا نعاني مشاكل مع هذه الشريحة، إنما المشكلة مع المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في ​إسطنبول​ وباقي المدن التركية، والذين لديهم قيود في ولايات أخرى، ويعيشون في إسطنبول"، لافتاً إلى ان "مسألة المهاجرين ليست مقتصرة على السوريين وحدهم، بل هناك موجة هجرة نظامية وغير نظامية باتجاه ​تركيا​ من ​أفغانستان​ و​باكستان​ و​العراق​ و​إيران​ و​المغرب​ و​اليمن​ وتونس والقارة الإفريقية".