سفارة روسيا بلندن: على برطانيا التخلي عن استخدام منظمة "الخوذ البيضاء" كمصدر للمعلومات حول سوريا

حثَّت ​السفارة الروسية​ في لندن، السلطات البريطانية على "التخلي عن استخدام منظمة "​الخوذ البيضاء​" غير الحكومية كمصدر للمعلومات حول الأحداث في ​سوريا​"، مشيرةً إلى أنه "عليها التخلي عن الخطاب العدواني وكذلك استخدام "الخوذ البيضاء" لتحقيق أهداف سياسية مشكوك فيها والتحرك نحو التفاعل الذي يهدف إلى ​القضاء​ على ​الإرهاب​ وإعادة السلام إلى ​الأراضي السورية​."

ولفتت إلى أن "تفاقم الوضع الحالي في سوريا سببه الأعمال العدوانية للإرهابيين الذين يعملون هناك، بالإضافة إلى القصف المنتظم لمواقع ​القوات​ الحكومية، والهجمات الصاروخية على البنية التحتية المدنية".