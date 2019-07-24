حثَّت السفارة الروسية في لندن، السلطات البريطانية على "التخلي عن استخدام منظمة "الخوذ البيضاء" غير الحكومية كمصدر للمعلومات حول الأحداث في سوريا"، مشيرةً إلى أنه "عليها التخلي عن الخطاب العدواني وكذلك استخدام "الخوذ البيضاء" لتحقيق أهداف سياسية مشكوك فيها والتحرك نحو التفاعل الذي يهدف إلى القضاء على الإرهاب وإعادة السلام إلى الأراضي السورية."
ولفتت إلى أن "تفاقم الوضع الحالي في سوريا سببه الأعمال العدوانية للإرهابيين الذين يعملون هناك، بالإضافة إلى القصف المنتظم لمواقع القوات الحكومية، والهجمات الصاروخية على البنية التحتية المدنية".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا بلندن: على برطانيا التخلي عن استخدام منظمة "الخوذ البيضاء" كمصدر للمعلومات حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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