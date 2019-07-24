جاويش أوغلو: لم نصل بعد لتفاهم مع أميركا حول عمق المنطقة الآمنة بسوريا

لفت وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، إلى أنّه "سيُعلن عن تشكيل لجنة إعداد الدستور في ​سوريا​ قريبًا"، مؤكّدًا أنّ "من الضروري استئناف عمليّاتنا العسكرية في المناطق الّتي ينشط فيها الإرهابيون".

وركّز في مؤتمر صحافي، على"وجوبأن نتوصّل إلى تفاهمات مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ حول المنطقة الآمنة في أسرع وقت، لقد نفذ صبرنا"، مشدّدًا على أنّ "المقترحات الأميركيّة الجديدة المقدّمة لنا حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا ليست بالمستوى الّذي يمكن أن يطمئن ​تركيا​".

وأعلن جاويش أوغلو "أنّنا لم نصل بعد إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية حول عمق المنطقة الآمنة والجهة الّتي سوف تديرها. أهمّ نقطة بالنسبة لنا إخراج تنظيم "YPG/PKK" من المنطقة".