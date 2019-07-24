لفت وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، إلى أنّه "سيُعلن عن تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا قريبًا"، مؤكّدًا أنّ "من الضروري استئناف عمليّاتنا العسكرية في المناطق الّتي ينشط فيها الإرهابيون".
وركّز في مؤتمر صحافي، على"وجوبأن نتوصّل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية حول المنطقة الآمنة في أسرع وقت، لقد نفذ صبرنا"، مشدّدًا على أنّ "المقترحات الأميركيّة الجديدة المقدّمة لنا حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا ليست بالمستوى الّذي يمكن أن يطمئن تركيا".
وأعلن جاويش أوغلو "أنّنا لم نصل بعد إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية حول عمق المنطقة الآمنة والجهة الّتي سوف تديرها. أهمّ نقطة بالنسبة لنا إخراج تنظيم "YPG/PKK" من المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: لم نصل بعد لتفاهم مع أميركا حول عمق المنطقة الآمنة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.