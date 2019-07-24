استقالة وزير المالية البريطاني قبل تسلم بوريس جونسون رئاسة الوزراء

قدم وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، استقالته من منصبه قبل تسلم رئيس حزب المحافظين بوريس جونسون رئاسة الوزراء.
وكان هاموند أعلن في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، يوم الأحد الماضي أنه سيستقيل يوم الأربعاء قبل إقالته المتوقعة على يد المرشح الأكثر حظا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون حال توليه المنصب، مؤكدا أنه "لن تتم إقالتي لأنني سأستقيل قبل أن نصل لتلك النقطة".
وأضاف: "إذا افترضنا أن بوريس جونسون سيصبح رئيسا للوزراء، أتفهم أن شروطه للبقاء في حكومته ستتضمن قبول الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 تشرين الاول. هذا شيء لا يمكنني المشاركة فيه".
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