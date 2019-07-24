النيابة العامة أحالت الاخبار بموضوع مشروع ليلى بجرم المس بالاديان للتحقيق

أحالت ​النيابة العامة​ ​الاخبار​ في موضوع مشروع ليلى الذي تقدم به فيليب سيف بجرم المس بالاديان واثارة النعرات الطائفية الى التحقيق. من جهتها، عملت قناة الـ"LBC" أن "أمن الدولة أنهى التحقيقات مع أعضاء فرقة "مشروع ليلى" والقاضية غادة عون أخلت سبيلهم على أن يلتقوا راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون بعد ساعات".

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