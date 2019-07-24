اشار النائب ​عدنان طرابلسي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "​النفايات​ ستجتاح ​بيروت​ قريبا، و​أزمة النفايات​ ومخاطرها تطل برأسها من جديد في المناطق اللبنانية وسط ارتباك وتخبط في المعالجات والأداء الحكومي"، متسائلا:"إلى متى ستبقى هذه الأزمة بلا حلول علمية وبيئية؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر عدنان طرابلسي: إلى متى ستبقى أزمة النفايات بلا حلول علمية وبيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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