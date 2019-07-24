أنطون سعيد: شركتان لبنانيتان فازتا بمناقصة توسعة أوتوستراد جونية والتنفيذ في خلال أيام

أعلن مستشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ للشؤون الهندسية ​أنطون سعيد​، أنّ "شركتين لبنانيتين فازتا بمناقصة توسعة ​أوتوستراد جونية​، بعد استوفائهما للشروط الّتي وضعها البنك الأوروبي للتثمير"، موضحًا أنّ "مشروع توسعة أوتوستراد جونية كبير، وكانت هناك شروط عالية المستوى على الشركات الّتي تقدّمت إلى المناقصة".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "خلال المنافسة بين الشركات، حقّقنا فورًا بحوالي 27 مليون دولار، إذ ا،ّ القيمة المرصودة للمشروع كانت 75 مليون يورو، لكنّها كانت مرصودة قبل سنوات". وطمأن أنّ "المناقصة كانت شفّافة جدًّا وبإشراف البنك الّذي أعطى القرض".

وبيّن سعيد "أنّنا ذاهبون إلى التنفيذ في خلال أيام، وكان يفترض أن يفّذ المشروع منذ سنوات، وهو سينفّذ بطريقة تلائم عدد السيارات"، مذكّرًا بأنّ "طول الأوتوستراد 10.2 كلم يبدأ من بعد محوّل ​عجلتون​، وصولًا إلى "​كازينو لبنان​"، وعرضه حوالي 35 كلم، وسيتضمّن 3 مسارب".