ارسلان: معيب بحق الدولة ان لا يحال ما حصل بقبرشمون الى المجلس العدلي

أكد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "مما لا شك فيه انه عند كل الاستحقاقات المصيرية في البلد لا بد ان نزور بري، وكانت مناسبة تداولنا فيها بحضور الوزراء علي حسن خليل وصالح الغريب، حيث استعرضنا كل الذي حصل وانعكاسات الذي حصل على الجبل وأمن الجبل وبالتالي على لبنان وأمن لبنان، ومما لا شك فيه حرص بري على الجبل حرص قديم وليس جديد".

وفي تصريح له من عين التينة، أوضح أرسلان "أننا طرحنا كل ما لدينا، ونحن ليس لدينا مطالب كثيرة نحن نطالب بالعدالة وبحق الضحايا الذين سقطوا وبحق الشهداء الأحياء على رأسهم الغريب".

وشدد على "أننا لا نريد احكاما مسبقة ولا نريد توجيه أصابع إتهام ظلما او زورا ولا نريد التلاعب لا في تحقيق ولا في المطلوبين ان كانوا متهمين او شهود، نحن كل الذي نطلبه هو لأن الذي حصل معيب بحق ​الدولة اللبنانية​ الا يؤخذ بجدية مطلقة بتحويله الى ​المجلس العدلي​، والتحويل الى المجلس العدلي ليس حكم مسبق على احد بل هي محكمة استثنائية لها مواصفات محددة".

وأشار أرسلان الى أن "هناك جرائم أقل من الذي حصل بكثير احيلت الى المجلس العدلي، ولا نرى أي مبرر منطقي أو عقلاني أو اي مبرر له نوع من الحكمة والتعقل برفض المجلس العدلي، وهذا ما اصبح يشغل بالنا اكثر"، لافتاً الى أن "من ضميره مرتاح ولم يرتكب ولم يساهم بهذا الجرم وهذه الجريمة وهذا الكمين ومحاولة الاغتيال هذه يجب ان يكون هو الذي يطالب بتحويلها الى المجلس العدلي"، مشدداً على أن "ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق كأنه هناك محاولة تذاكي"، مشيراً الى ان "مطالبتنا واصرارنا على المجلس العدلي تأتي احتراما للدم وللعيش المشترك والسلم الاهلي ولهيبة الدولة ولمؤسساتها ولا يجوز استباحة دم الناس بهذه الطريقة".