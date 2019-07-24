أشارت مصادر ​بيت الوسط​ لقناة الـ "otv" إلى ان "تحديد جدول اعمال ​مجلس الوزراء​ هو من صلاحيات رئيس ​الحكومة​"، مؤكدة ان "إحالة ملف قبرشمون الى ​المجلس العدلي​ لن يكون مطروحا على الطاولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للotv: إحالة ملف قبرشمون للمجلس العدلي لن تطرح على طاولة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.