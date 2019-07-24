إشكالات في المنية احتجاجا على نقل النفايات المتراكمة من الشوارع الى معمل الفرز

شهدت محلة ضهور ​المنية​ إشكالات بين أهالي المنطقة من جهة و​القوى الأمنية​ وبلدية المنية من جهة أخرى، بعدما عمد مواطنون الى قطع الطريق المؤدية الى معمل فرز ​النفايات​ في منطقة الضهور، احتجاجا على نقل النفايات المتراكمة من شوارع المنية الى المعمل، حيث قطعت الطريق بالحجارة والاطارات المشتعلة. وتعمل القوى الأمنية وفاعليات المنية على تهدئة الوضع ومعالجة المشكلة.

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