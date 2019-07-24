اعتصام في مخيم الرشيدية رفضا لقرار وزير العمل

نفذت فصائل العمل الوطني الفلسطيني اعتصاما في مخيم الرشيدية، والقى جمال خليل أبو أحمد كلمة أكد فيها "أن الفصائل مجتمعة ترفض قرار وزير العمل في حق العمال الفلسطينيين، والتجار وأصحاب المؤسسات الفلسطينيين"، مذكرا الحكومة اللبنانية "أننا لاجئون ولسنا أجانب".
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