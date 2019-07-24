اعتصام في مخيم الرشيدية رفضا لقرار وزير العمل

نفذت فصائل العمل الوطني الفلسطيني اعتصاما في ​مخيم الرشيدية​، والقى جمال خليل أبو أحمد كلمة أكد فيها "أن الفصائل مجتمعة ترفض قرار وزير العمل في حق ​العمال​ الفلسطينيين، والتجار وأصحاب المؤسسات الفلسطينيين"، مذكرا ​الحكومة اللبنانية​ "أننا لاجئون ولسنا أجانب".

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