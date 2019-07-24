أكّد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ بعد لقائه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في وزارة الخارجية، "ان الجوّ كان إيجابيّاً وإن شاء الله يُساعدنا في الوصول إلى أهداف تساعد ​اقتصاد​ البلد وتخلق نموّاً فيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر صفير بعد لقائه باسيل: إن شاء الله يساعدنا بالوصول إلى أهداف تخلق نموّاً في اقتصاد البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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