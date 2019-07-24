وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى محافظ الجنوب ​منصور ضو​، طلبت بموجبه اتخاذ الإجراءات الرامية الى إخلاء مجمعي ​النازحين السوريين​ في ​البيسارية​ و​الصرفند​ بسبب انتشار وباء الصفيرة بين النازحين فيهما وتحويل ​مياه الصرف الصحي​ للمبنيين الى البساتين و​مياه الري​ والطرقات ولتلافي انتشار الوباء بين المواطنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني طلبت إخلاء مجمعي النازحين في البيسارية والصرفند لانتشار وباء الصفيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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